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В Госдуме предложили снизить налоги для ряда граждан

Экономика
В Госдуме предложили снизить налоги для ряда граждан
pixabay.com

Москва, 10 января. Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения разрабатывается сейчас представителями ЛДПР, отметил в комментарии «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Заместитель главы фракции ЛДПР в нижней палате парламента рассказал, что в стране необходимо реформировать систему налогообложения.

«Те, кто получает много, должны платить налог больше. И наоборот, нужно освобождать от налога тех, кто получает мало — на уровне 20 тыс. руб.», — отметил собеседник издания.

Известно, что либерал-демократы работают над поправками в Налоговый кодекс. Депутаты также хотят поддерживать компании, нанимающие на работу инвалидов. Помимо этого, законотворцы хотят предоставить поддержку начинающим спецам, которые только оканчивают университеты и колледжи.

Работу в данном направлении также ведут представители фракции «Новые люди». Руководитель объединения Алексей Нечаев указывает, что депутаты выступают за дополнительные налоговые льготы для бизнесменов, которые трудоустраивают новичков, не имеющих опыта работы. В ЛДПР говорят о важности учреждения пониженных взносов в ПФР для работодателей, которые заключают договоры с пенсионерами.

Как полагает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Щапов, доходы жителей страны со сверхприбылями стоит облагать налогом в 50%.

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