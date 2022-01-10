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«Транснефть» вложит около 1 трлн рублей в модернизацию трубопроводов

Экономика
«Транснефть» вложит около 1 трлн рублей в модернизацию трубопроводов
westernsiberia.transneft.ru  /  АО «Транснефть – Западная Сибирь»

Москва, 10 января. Компания «Транснефть» инвестирует около 1 трлн рублей в реконструкцию и модернизацию трубопроводов в 2022-2026 годах. Об этом сообщается в интервью заместителя вице-президента компании Юрия Мосолова корпоративному журналу предприятия «Трубопроводный транспорт нефти».

В рамках этой программы состоится замена 3,8 тыс. километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Кроме того, планируется строительство и ремонт трехсот резервуаров общей емкостью свыше 5,4 млн кубометров, сказал он.

До 2026 года «Транснефть» возведет на узловых нефтеперекачивающих станциях 20 резервуаров совокупным объемом 670 тыс. куб. м для обеспечения надежности системы магистральных трубопроводов, добавил Мосолов.

Экспорт черного золота из РФ в страны дальнего зарубежья в 2021 году составил 214,4 млн тонн. Это оказалось на 2,2% ниже аналогичного показателя 2020 года.

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транснефть инвестиции трубопровод
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