Сатановский высмеял выходку политолога из США Злобина в прямом эфире у Соловьева

Москва, 10 января. Выходка политолога из США Николая Злобина в прямом эфире ток-шоу «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым не осталась без внимания авторитетного востоковеда и журналиста Евгения Сатановского.

Как отметил директор научного центра «Институт Ближнего Востока» в личном Telegram-канале «Армагеддоныч», Злобин закатил в прямом эфире истерику, обрушившись с нападками на ОДКБ из-за введения миротворческих сил в Казахстан. Американский эксперт попытался заявить о заведомом провале спецоперации, потому что якобы «в случае эффективной работы Организации происходившие в Казахстане события не были бы допущены». По словам Сатановского, Злобин занял удобную и выгодную позицию в споре, однако «посыпался» от первых же контраргументов.

«Так что непонятно ему, чего мы все радуемся этому вмешательству. Логика? С его точки зрения, да. Такая вот американская логика: вы все козлы. Все в шоке, он король – всех уел. Только очень недоволен, что ему возражать начали», — лихо осадил журналист американского эксперта.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Оценка лидерами ОДКБ январской трагедии в Казахстане была дана в рамках внеочередного саммита Организации 10 января. Глава среднеазиатской республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что официальный Нур-Султан столкнулся с попыткой госпереворота, а российский лидер Владимир Путин указал на использование против легитимной власти в стране майданных технологий. По данным НСН, Путин и Токаев находились в постоянном контакте во время кризиса.