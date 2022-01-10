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Суд в Брянске вынес приговор в отношении доцента вуза за взятки от студентов
Происшествия
Суд в Брянске вынес приговор в отношении доцента вуза за взятки от студентов
pixabay.com  / 

Брянск, 10 января. В прокуратуре прокомментировали судебный приговор в отношении преподавателя одного из брянских вузов.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, Бежицкий районный суд Брянска признал виновным 41-летнего доцента кафедры одного из вузов в получении взяток от студентов, сообщают «Брянские новости». За то, что в 2015-м и 2016 году он получил от старосты группы студентов-заочников более 33 тысяч рублей, принимая зачеты и экзамены без проверки знаний, суд приговорил доцента-взяточника к четырем годам лишения свободы условно.

Помимо этого взяточнику запрещено заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях в течение трех лет. Еще его обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о приговоре суда в отношении мордовки, которая пыталась подкупить полицейского, чтобы он разрешил ей незаконно прописать у себя трех таджиков и одного узбека. Полицейский написал рапорт начальству, было возбуждено уголовное дело.

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