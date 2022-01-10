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Депутат Морозов о переговорах в Женеве: Еще четче обозначим позицию, чтобы избежать непонимания
Политика
Депутат Морозов о переговорах в Женеве: Еще четче обозначим позицию, чтобы избежать непонимания
Федеральное агентство новостей  / 

В Женеве начался первый этап переговоров России и США по вопросу гарантий безопасности. Встреча представителей двух стран проходит в закрытом формате. Ожидается, что в ходе переговоров более четко будут обозначены позиции сторон, что позволит избежать недопонимания. Об этом в беседе с ФАН сказал депутат Госдумы Олег Морозов.

«После первого этапа позиции сторон станут более ясными. Мы еще четче обозначим свою позицию, чтобы избежать всяких экивоков и непониманий. Совершенно правильно было сказано о договоренности в сфере безопасности — это не меню из трех блюд, когда можно взять и вынуть из этой истории, например, Украину или Грузию. Думаю, результатом первого тура переговоров будет прояснение позиций сторон. И это правильно», — подчеркнул депутат.

При этом каких-то резких движений или провокаций со стороны Украины в переговорный период ожидать не стоит, уверен он. Поскольку украинские политики прекрасно понимают негативные последствия таких действий.

«Это была бы последняя глупость, которую могли бы совершить украинские политики. Провокациями они вряд ли испортят переговоры — будет видно, что дело шито белыми нитками. Во-вторых, если они это сделают вопреки пожеланиям собственных «кукловодов», то это просто обнуляет все их дальнейшие возможности для партнерства с теми, кто их кормит с ладони. Поэтому я полностью исключаю возможность несанкционированной провокации. Но если их к этому подтолкнут, то только с одной целью — чтобы переговоры прекратились, не начавшись, что тоже нелогично — зачем тогда надо было вообще ехать в Женеву», — резюмировал свою точку зрения политик.

Примечательно, что перед началом саммита в Женеве главы делегаций России и США не стали пожимать друг другу руки во время протокольной фотографии. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман воздержались от рукопожатия или любого другого способа приветствия из-за ситуации с коронавирусом.

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россия сша женева саммит
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