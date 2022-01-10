«Газпром» не собирается возобновлять продажи газа на своей платформе по 14 января

Москва, 10 января. Продажи газа на электронной торговой платформе «Газпром экспорта» не возобновляются с начала 2022 года. Как следует из календаря торгов, торговые сессии не запланированы и с 10 по 14 января.

Последние торговые сессии на площадке были проведены более двух месяцев назад. При этом данные о продажах отсутствуют начиная с 13 октября.

Как ранее отмечала гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов топлива на своей платформе. Торговая площадка используется «Газпромом» для реализации газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам.

Тем временем экспорт российского газа в Европу через территорию Украины упал более чем на 50%. Кроме того, заметно сократились поставки топлива из РФ по «Турецкому потоку». Возможной причиной снижения закупок газа европейскими странами стало пришедшее на континент потепление.