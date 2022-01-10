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Авиакомпания S7 возобновляет продажу билетов на рейсы в Казахстан

Общество
Авиакомпания S7 возобновляет продажу билетов на рейсы в Казахстан
pixabay.com

Москва, 10 января. Российская авиакомпания S7 Airlines приняла решение возобновить продажу билетов на рейсы в Республику Казахстан.

Отмечается, что рейсы по всем направлениям планируются к выполнению согласно расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан и обратно», — говорится на официальном сайте компании.

При этом несколько дней назад S7 сообщала о прекращении продажи билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Казахстан на фоне массовых беспорядков, охвативших республику. Предполагалось, что соответствующее решение будет действовать до 23 января.

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Казахстан рейсы билеты Авиакомпания S7
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