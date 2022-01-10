Спецпосланник Китая поддержал политический процесс в Ливии

Рим, 10 января. Специальный посланник Китая по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь заявил, что ливийцам необходимо извлечь уроки из сложившегося кризиса, выразив надежду на то, что в будущих выборах примут участие все политические стороны.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera дипломат отметил, что с 1997 по 2000 год, когда он служил представителем КНР в Триполи, в североафриканском государстве царили спокойствие и стабильность. Тогда Ливию называли «Невестой Средиземноморья».

«С 2011-го страна погрузилась в состояние хаоса, усугубившееся проблемой беженцев. Возникший в результате конфликта миграционный кризис наряду с распространением терроризма могут оказать серьезное негативное влияние на безопасность Европы», — добавил Цзюнь.

Спецпосланник Китая предложил работать с Италией для достижения в Ливии спокойствия и прочного мира, выразив желание доказать добрые намерения своей страны. Он подчеркнул, что на КНР, которая является членом Совета Безопасности ООН, возложена большая ответственность в данном вопросе.

«Без стабильного Ближнего Востока мы не увидим мира на планете», — отметил дипломат.

Чжай Цзюнь добавил, что его государство выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела других стран, считая, что международное сообщество должно объединиться для поддержки усилий по борьбе с терроризмом и сдерживания распространения хаоса.

В Ливии наблюдается острый кризис власти на фоне срыва выборов, ранее запланированных на 24 декабря 2021 года. В свою очередь, директор Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей также раскритиковал политику зарубежных держав в североафриканском государстве, и, в частности, назначение спецпредставителем генсека ООН американского дипломата Стефани Уильямс. По его словам, при таком раскладе избирательный процесс в Ливии находится под угрозой.