Актер Борис Щербаков рассказал о пользе вакцинации от COVID-19

Москва, 10 января. Актер театра и кино Борис Щербаков рассказал о перенесенном COVID-19 в легкой форме. По словам артиста, если бы не вакцинация, он бы не смог об этом рассказать.

Щербаков прошел полный курс вакцинации. Актер отметил, что прививка помогла пережить ему болезнь в легкой форме. Артист также признался, что недавно прошел ревакцинацию от инфекции.

«Я сделал прививку: и первую, и вторую. Слава Богу, что я решился на прививку, если бы ее не было, наша встреча бы не состоялась! Я перенес ковид в довольно легкой форме. За неделю врачи меня вытащили. Я не лежал под кислородом, понадобились только капельницы. А месяц-полтора назад я прошел ревакцинацию. Так что теперь ничего не боюсь!» — заявил 72-летний Щербаков в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Обязательно нужно вакцинироваться, подчеркнул Щербаков. Он рассказал, что во время болезни его очень сильно поддерживала его жена Татьяна Бронзова, с которой они живут более 40 лет.

Ранее Щербаков заявил о намерении поговорить с актрисой Марией Шукшиной относительно ее антипрививочных взглядов. По его словам, актриса находится под серьезным влиянием со стороны.