Агентство Bloomberg подсчитало состояние богатейшего криптовалютного магната

Нью-Йорк, 10 января. Журналисты издания Bloomberg пришли к выводу, что самый богатый человек в сфере криптоактивов — это глава биржи Binance.

Чанпэн Чжао, являющийся основателем одной из наиболее крупных мировых торговых криптовалютных площадок, обладает состоянием примерно в 96 млрд долларов, что не включает токены, которые могут находиться в его распоряжении.

Как считают в агентстве, генеральный директор Binance является наиболее обеспеченным человеком в сегменте цифровых монет. В рейтинге Bloomberg он обгоняет успешного предпринимателя из Индии Мукеша Амбани, чье состояние оценивают в 92,9 млрд долларов. Помимо этого, журналисты считают, что фактический капитал Чжао гораздо больше из-за криптоинструментов.

Глава Binance в ноябре 2021 года рассказывал, что приобрел биткоины в 2014 году и с тех пор держит у себя основную их часть. Помимо этого, бизнесмену принадлежат криптоактивы Binance Coin. При этом Чжао также заявлял, что готов отдать 99% своего состояния, так как является независимым человеком с финансовой точки зрения.

Журнал China Caijing ранее указывал, что Чжао владеет порядка 90 млрд долларов и является самым богатым этническим китайцем. Также он входит в число богатейших людей планеты.

Чжао уверен, что криптовалютный рынок будет расти в течение 5-10 лет. Основатель торговой платформы также полагает, что главная криптовалюта современности будет увеличиваться в цене.