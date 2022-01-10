МакSим показала новогодний подарок от Собчак с намеком

Москва, 10 января. Певица МакSим поделилась фотографией новогоднего подарка от журналистки Ксении Собчак, которая подарила артистке розовый худи с собственной цитатой.

Телеведущая традиционно преподносит участникам интервью YouTube-канала «Осторожно: Собчак» необычную одежду с яркими фразами самих звезд, которые были произнесены во время разговора. Певице достался в подарок розовый костюм, с надписью на худи: «Я вела себя плохо» .

«Ксюша знает обо мне немного больше», — написала исполнительница на своей странице в соцсети Instagram.

Pr Scr instagram.com / @maksimartist

Марину Максимову 16 июня госпитализировали с COVID-19. Состояние здоровья артистки стало резко ухудшаться, поэтому было принято решение о введении ее в искусственную кому. После трудного выздоровления певица рассказала о борьбе с болезнью в интервью Ксении Собчак.

Ранее МакSим решила прокомментировать слухи о возможном расставании со своим таинственным возлюбленным. Она отметила, что в ее посте не было намека на ранее известные в интернете или обсуждаемые в прессе имена.