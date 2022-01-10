Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 15:40
15:38
Общество
Дрозденко призвал активнее расчищать города Ленобласти от снега
15:38
Шоу-бизнес
«Посмотрела две постановки»: Алена Свиридова рассказала ФАН о своих культурных каникулах
15:38
Общество
Волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки
15:37
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о сборе средств на ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
15:36
Политика
Политик Шерин объяснил, кто и зачем вышел на протесты в Казахстане
15:36
Армия
Леонков: комплексы С-500 сделают противовоздушную оборону России непробиваемой для США
15:33
Экономика
Центробанк РФ выпускает в обращение инвестмонеты «Георгий Победоносец»
15:31
Политика
Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»
15:29
Армия
Азербайджан опроверг сообщения о причастности своих военных к обстрелу Красного Базара
15:27
Весь мир
Депутат Милеи разыгрывает онлайн свою первую зарплату в Конгрессе Аргентины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МакSим показала новогодний подарок от Собчак с намеком

  /   Обновлено: 10 января 2022 14:55
Шоу-бизнес
МакSим показала новогодний подарок от Собчак с намеком
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 10 января. Певица МакSим поделилась фотографией новогоднего подарка от журналистки Ксении Собчак, которая подарила артистке розовый худи с собственной цитатой.

Телеведущая традиционно преподносит участникам интервью YouTube-канала «Осторожно: Собчак» необычную одежду с яркими фразами самих звезд, которые были произнесены во время разговора. Певице достался в подарок розовый костюм, с надписью на худи: «Я вела себя плохо» .

«Ксюша знает обо мне немного больше», — написала исполнительница на своей странице в соцсети Instagram.

МакSим показала новогодний подарок от Собчак с намеком
Pr Scr instagram.com / @maksimartist

Марину Максимову 16 июня госпитализировали с COVID-19. Состояние здоровья артистки стало резко ухудшаться, поэтому было принято решение о введении ее в искусственную кому. После трудного выздоровления певица рассказала о борьбе с болезнью в интервью Ксении Собчак.

Ранее МакSим решила прокомментировать слухи о возможном расставании со своим таинственным возлюбленным. Она отметила, что в ее посте не было намека на ранее известные в интернете или обсуждаемые в прессе имена.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / МакSим показала новогодний подарок от Собчак с намеком
собчак подарок макsим
Комментировать