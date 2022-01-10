Алжир открыл генеральное консульство в столице Ливии

Триполи, 10 января. Алжир вновь открыл в воскресенье свое генеральное консульство в Триполи, сообщило официальное агентство республики Algérie Presse Service.

«Это важное событие происходит в рамках воплощения приверженности властей оптимальной заботе о проживающей за границей национальной общине, а также в целях развития сотрудничества и укрепления уз братства между двумя странами», — говорится в публикации APS.

Церемония состоялась в присутствии посла АНДР в Ливии Сулеймана Шанина, генерального консула Исы Рамани и членов алжирской диаспоры в североафриканском государстве. Возобновление работы представительства происходит спустя 8 лет после его закрытия на фоне нестабильной ситуации с безопасностью.

Ранее глава республики Абдельмаджид Теббун назначил Шанина чрезвычайным и полномочным послом в Триполи. Вступив в должность, тот уже встретился с членом Президентского совета Мусой аль-Кони и передал ему послание от своего руководства.

В ноябре прошлого года два государства договорились также об укреплении военного сотрудничества. Это произошло в ходе переговоров, проведенных в Триполи начальниками генштабов обеих стран.