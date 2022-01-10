Американский блогер разбил самолет для ролика и попал под следствие

В США началось расследование в отношении блогера, который разбил самолет и выложил на своем канале видео с подробностями инцидента. Мужчину обвиняют, что он намеренно инсценировал авиакатастрофу, чтобы набрать просмотры, но сам блогер отрицает это.

Бывший олимпийский сноубордист и блогер Тревор Джейкоб оказался в центре скандала и попал под следствие после того, как выложил на своем YouTube-канале необычный контент. Мужчина опубликовал видео, где он прыгает с парашютом из небольшого самолета над национальным лесом Лос-Падрес в Калифорнии. У воздушного судна якобы отказал двигатель.

«Во время полета над горами у меня отказал двигатель. Не было безопасного места для посадки», — комментирует Джейкоб в своем видео.

Ролик был снят с разных ракурсов, на нем видно, как самолет падает и разбивается в горах, а сам герой опускается с парашютом на землю. У подписчиков и авиационных экспертов возникло множество вопросов к блогеру-экстремалу, они заподозрили мужчину в инсценировке аварии специально для того, чтобы набрать просмотры. В настоящий момент полиция совместно с Федеральным управлением гражданской авиации проводит проверку в отношении Тревора Джейкоба.