Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:15
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
20:08
Общество
Бари Алибасов не смог сдержать слез в день траура в Казахстане
20:07
Общество
Листовая зелень и рыба помогают сохранить здоровье глаз
20:05
Политика
Замгоссекретаря США Шерман не исключила дальнейших контактов с Россией
20:05
Политика
Замглавы МИД России Рябков указал на неэффективность попыток НАТО запугать Москву
20:03
Экономика
Центробанк сократил долю доллара в международных резервах почти на 6%
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американский блогер разбил самолет для ролика и попал под следствие

Видео

В США началось расследование в отношении блогера, который разбил самолет и выложил на своем канале видео с подробностями инцидента. Мужчину обвиняют, что он намеренно инсценировал авиакатастрофу, чтобы набрать просмотры, но сам блогер отрицает это.

Бывший олимпийский сноубордист и блогер Тревор Джейкоб оказался в центре скандала и попал под следствие после того, как выложил на своем YouTube-канале необычный контент. Мужчина опубликовал видео, где он прыгает с парашютом из небольшого самолета над национальным лесом Лос-Падрес в Калифорнии. У воздушного судна якобы отказал двигатель.

«Во время полета над горами у меня отказал двигатель. Не было безопасного места для посадки», — комментирует Джейкоб в своем видео.

Ролик был снят с разных ракурсов, на нем видно, как самолет падает и разбивается в горах, а сам герой опускается с парашютом на землю. У подписчиков и авиационных экспертов возникло множество вопросов к блогеру-экстремалу, они заподозрили мужчину в инсценировке аварии специально для того, чтобы набрать просмотры. В настоящий момент полиция совместно с Федеральным управлением гражданской авиации проводит проверку в отношении Тревора Джейкоба.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Американский блогер разбил самолет для ролика и попал под следствие
самолет youtube блогер контент
Комментировать