Никогда диету не соблюдал: Цискаридзе рассказал, почему остается в хорошей физической форме

Ничего не делать на каникулах — одна из самых полезных вещей, которую можно себе позволить. Ведь лень укрепляет здоровье и потом делает человека более продуктивным. Так считает народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН и рассказал, как прошли его десять дней январского отдыха.

«Я замечательно провел рождественские каникулы. Ничего не делал, и это было лучше всего. Даже фильмы не смотрел. Просто ничего не делал. Подчеркну, что это самое лучшее, что может быть. Ничего не хотел ни знать, ни видеть, ни слышать», — отметил артист балета.

Причем встречать Новый год и Рождество исключительно в России — это традиция Николая Цискаридзе.

«Моя традиция — это встречать Новый год в России. Потому что здесь у нас снег, а все остальное мне все равно», — подчеркнул собеседник ФАН.

Невские Новости / Евгения Авраменко

По словам Николая Цискаридзе, чрезмерно изысканных блюд на его праздничном столе не было — все как у всех. При этом во вкусной и калорийной еде артист себе никогда не отказывает — ест, что хочет и когда хочет. Диет в его жизни никогда не было.

«Я никогда диету не соблюдал. Мне повезло. Такова моя природа», — заявил Цискаридзе.

Невские Новости / Степан Яцко

10 января народный артист легко приступил к работе, даже не думая о какой-либо посленовогодней депрессии.

«Сейчас уже нырнул в работу с удовольствием, потому что отдохнул и восстановился», — сделал акцент Николай Цискаридзе.

Накануне заслуженный артист России Евгений Дятлов рассказал, что в его рождественском чек-листе были только диван, сон, телевизор и вкусная еда.