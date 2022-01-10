Заполненность украинских ПХГ опустилась почти до 42%

Киев, 10 января. Объем запасов природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 января составляет 13,021 млрд кубометров. На текущий момент они заполнены на 42,1%.

Сейчас в хранилищах находится на 43,44% меньше газа, чем годом ранее. При проектной мощности хранилищ страны в 30,95 млрд куб. м почти 17 млрд «кубов» остаются незаполненными, свидетельствуют оперативные данные на сайте компании-оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) «Укртрансгаз».

С начала отопительного сезона, который открылся 5 октября 2021 года, совокупные запасы газа на Украине сократились почти на треть.

Средняя цена импортного природного газа на украинском рынке за минувший год возросла почти в шесть раз и достигла отметки в 1184,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом ранее сообщила пресс-служба минэкономики Украины.