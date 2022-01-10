Экс-депутат Марков предложил самый эффективный метод усмирения Украины по примеру Казахстана

Киев, 10 января. В ближайшие несколько дней будет решена судьба Украины, и события в Казахстане подсказали идеальный способ решения «украинского вопроса» после переговоров между Россией и США.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу Владимира Соловьева поделился бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, подчеркнув, что зараженный национализмом киевский режим не оставил России другого выбора.

Политик выразил уверенность в том, что в рамках больших переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности будет обсуждаться и украинский вопрос. Позиции Вашингтона, еще более ослабленные провалом атаки на Казахстан, позволяют предположить, что решение будет принято не в пользу майданной власти, и команды Зеленского в частности. Марков обратил внимание на истеричные метания политической верхушки Украины в последние несколько недель. Он заверил, что на Банковой прекрасно понимают, что их может ждать после саммита Россия-НАТО и просто не знают, что делать — либо умолять западных покровителей о помощи в надежде, что их не бросят, либо посылать сигналы в Москву о готовности к конструктивному диалогу. Судя по тому, что из Киева звучат в основном все те же агрессивные, антироссийские заявления, многие советники Зеленского все еще надеются на американских спонсоров. В этом их роковая ошибка.

Федеральное агентство новостей /

Бывший депутат также отметил, что история с неудачной «цветной революцией» в Казахстане еще больше разожгла панические настроения в Офисе Зеленского. Тем временем президент Казахстана показал не только, как можно было быстро и безболезненно подавить Евромайдан в 2014 году, но и предложил удобный и эффективный способ усмирения Украины.

«Мы должны сделать правильный вывод из событий в Казахстане. Ведь нам показали, по сути, самый эффективный и, наверное, на данный момент единственный возможный метод усмирения Украины. Для наведения порядка на Украине и восстановления государственности — огонь на поражение без предупреждения. Бандеровцев, нацистов, боевиков-майдановцев, военных преступников — всех зачистить, как это сделали с террористами в Казахстане. Да, это жесткие меры, но иначе этот бардак и хаос на Украине не остановить. Токаев подсказал действенный вариант решения украинского вопроса», — заверил гостей студии Игорь Марков.

Экс-парламентарий признал, что в первые дни беспорядков в Казахстане всерьез испугался за судьбу этой страны. Он не верил, что казахстанский президент сможет с этим справиться, так как тот вел себя поначалу слишком мягко и неуверенно. Однако очень быстро ситуация изменилась. Токаев оказался со стержнем, которого не нашлось в свое время ни у Горбачева, ни у Януковича. Именно это и спасло Казахстан — жесткая реакция и быстрое обращение за помощью к ОДКБ.

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