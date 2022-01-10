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Пермяк сделал больше всех приседаний пистолетом и поставил рекорд России

Видео

Очередной рекорд России принадлежит пермяку Денису Лиходеду. Спортсмен смог сделать больше всех приседаний пистолетом за одну минуту.

Достижение молодой человек зафиксировал еще в декабре 2021 года, он присел 34 раза. Однако официальное подтверждение от комиссии он получил только на январских праздниках. Россиянин назвал случившееся «подарком на Новый год».

«В 2021 стало все гораздо серьезнее, так как судьи просят доказательную базу с видео всех ракурсов установления рекорда», — описал процесс подачи заявки Денис.

Молодой человек поделился трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться во время установки рекорда. Достижение и вовсе могло сорваться из-за травмы.

«Кстати, заметили, что приседал на левой ноге? На правой получил травму, перегрузил колено, поэтому мне пришлось прокачивать на рекорд левую. Это было хардкорно, учитывая, что я правша», — признался Денис на личной странице в социальной сети.

Подписчики гордятся спортсменом и желают ему новых и новых рекордов.

«Аж гордость берет за земляка. Красавчик!!!  — подбадривает жителя Перми Анжелика.

«Молодчина! Надо тоже попробовать», — вдохновлен комментатор Роман.

Денис Лиходед уже не первый раз становится российским рекордсменом. В 2019 году спортсмен 2 608 раз без остановки прыгнул через скакалку, а в 2020-м сделал больше всех отжиманий на ладонях за 30 секунд.

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