Несколько КамАЗов с матрасами заметили перед Домом министерств в Казахстане

Нур-Султан, 10 января. Около Дома министерств в Нур-Султане замечены несколько КамАЗов, груженых с матрасами. Об этом сообщили очевидцы.

Автомобили остановились около установленных блокпостов, перекрывающих доступ к зданиям парламента, правительства, Верховного суда и резиденции президента Казахстана.

Блокпосты на подходах к зданиям правительства и парламента в Нур-Султане установили 6 января. Всего по периметрам населенных пунктов республики силовики сформировали более 90 таких постов.

Ранее президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву предложили вернуть старое название столицы Казахстана — Астана. С таким предложением выступил бывший генеральный продюсер гостелеканала «Хабар» Серик Абас-Шах, сообщает НСН.

Как сообщили в МИД Казахстана, сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил во время массовых беспорядков противостоят не «мирным протестующим», а террористам. Отмечается, что они проведут масштабное расследование причин, которые привели к беспорядкам.