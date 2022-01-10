Водители не могут проверить штрафы из-за сбоя на сайте ГИБДД России

Москва, 10 января. Серьезный сбой произошел в работе сайта Госавтоинспекции. Водители не могут проверить дорожные штрафы из-за возникших ошибок в работе сервиса.

На эту проблему жалуются автомобилисты из разных регионов России. Отмечается, что сбой в работе сайта еще не был устранен по состоянию на 12:19 по московскому времени. О причинах сбоя неизвестно. МВД также пока не прокомментировало ситуацию, пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что с 1 марта дорожные камеры будут выписывать штрафы владельцам ТС, которым следовало пройти техосмотр, но они этого не сделали. Водителей ждут санкции на сумму от 2 тысяч рублей.