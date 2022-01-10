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Аналитик Бахтин: глобальный тренд на укрепление рубля может начаться в феврале

  /   Обновлено: 10 января 2022 14:35
Экономика
Аналитик Бахтин: глобальный тренд на укрепление рубля может начаться в феврале
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Глобальный тренд на укрепление российской валюты может начаться уже в феврале 2022 года, а наиболее сильным рубль к доллару будет до апреля, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Гарантий, что усиление позиций рубля может произойти в этот момент, нет, поскольку в ситуацию могут вмешаться различные геополитические, сырьевые и финансовые факторы. Немаловажным остается вектор энергосотрудничества России и Европы.

«Такая закономерность (укрепление рубля. — Прим. ФАН) прослеживается среднестатистически и связана она главным образом с сильными показателями профицита счета текущих операций России в этот период», — добавил Бахтин.

Российская валюта на старте торгов Московской биржи укрепилась по отношению к иностранным валютам. Курс доллара потерял 20 копеек и достиг 75,55 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, опустился на 30,25 копеек и составил 85,72 рубля.

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отношения россии и европы укрепление рубля Александр Бахтин глобальный тренд
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