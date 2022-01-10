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Стая зеленых собак удивила жителей Волгограда
Общество
Стая зеленых собак удивила жителей Волгограда
pixabay.com  /  Andrey_and_Lesya

Волгоград, 10 января. На страницах нескольких популярных волгоградских сообществ в соцсетях появилось видео с собаками зеленого окраса, бегающих по улицам города.

Автор ролика не знает, что случилось с животными. В комментариях тут же стали появляться самые разные предположения и догадки, почему собаки приобрели такой необычный цвет, сообщает «Волгоградская правда»

Кто-то стал обвинять неизвестных живодеров. Другие посчитали, что собаки сами могли испачкаться в красителе.

Местные жители высказали свою версию, которая кажется самой правдоподобной. Некоторые недобросовестные люди сливают воду из батарей отопления, чтобы использовать ее для своих хозяйственных нужд. Находчивые сотрудники коммунальных служб стали добавлять в воду краситель, и она стала пригодна только для того, для чего и была предназначена, — для отопления. На одном из участков произошла утечка. Собаки, гревшиеся около трубы, тут же окрасились в зеленый цвет. Так странный случай получил вполне бытовое объяснение.

Ранее ФАН рассказывал о крупной аварии на теплосетях в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Накануне Нового года жители десятков домов замерзали в своих квартирах без тепла и горячей воды.

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волгоград собаки
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