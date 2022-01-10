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«Зенит» пригласил защитника сборной Казахстана Алипа на сбор в Дубай

Спорт
«Зенит» пригласил защитника сборной Казахстана Алипа на сбор в Дубай
Global Look Press  /  MANUEL GEISSER via www.imago-ima/www.imago-images.de

Санкт-Петербург, 10 января. Защитник футбольного клуба «Кайрат» и сборной Казахстана Нуралы Алип может подписать контракт с петербургским «Зенитом».

Как сообщает издание Meta-ratings.kz, сине-бело-голубые пригласили 22-летнего футболиста на тренировочный сбор в ОАЭ.

«Клуб получил письмо с приглашением Алипа на первый сбор, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Футболист уже вылетел в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении источника.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба и иранский форвард Сердар Азмун останутся в «Зените» до конца сезона-2021/22. Оба футболиста отправятся с клубом на сбор в Дубай.

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футбол Зенит Нуралы Алип
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