«Зенит» пригласил защитника сборной Казахстана Алипа на сбор в Дубай

Санкт-Петербург, 10 января. Защитник футбольного клуба «Кайрат» и сборной Казахстана Нуралы Алип может подписать контракт с петербургским «Зенитом».

Как сообщает издание Meta-ratings.kz, сине-бело-голубые пригласили 22-летнего футболиста на тренировочный сбор в ОАЭ.

«Клуб получил письмо с приглашением Алипа на первый сбор, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Футболист уже вылетел в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении источника.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба и иранский форвард Сердар Азмун останутся в «Зените» до конца сезона-2021/22. Оба футболиста отправятся с клубом на сбор в Дубай.