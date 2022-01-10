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Боярский обошел Козловского и Фрейндлих в списке самых популярных актеров 2021 года

Общество
Боярский обошел Козловского и Фрейндлих в списке самых популярных актеров 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Захарчук

Санкт-Петербург, 10 января. Звезда экранизации «Три мушкетера» Михаил Боярский оказался лидером по популярности среди творческих деятелей за прошедший год. На втором месте — актер Данила Козловский.

Издание «Петербургский дневник» совместно с сервисом «Медиалогия» опубликовало рейтинг самых знаменитых персон 2021 года. Михаил Боярский опередил не только Данилу Козловского, но и Алису Фрейндлих среди актеров и театральных деятелей. Председатель совета премии «Золотой софит» Николай Буров оценил результаты исследования в комментарии изданию «Петербургский дневник».

«Очень рад за Михаила Боярского, рад за замечательного артиста Данилу Козловского. Ну а Гергиев — он и есть Гергиев. То, что делает художественный руководитель Мариинского театра, — это совершенно особое явление в жизни нашего города», — заявил Буров.

Среди музыкантов лидерами оказались Сергей Шнуров и основатель группы Little Big Илья Прусикин. В список также вошел рэпер Oxxxymiron в связи с выходом нового альбома.

Пластинка Oxxxymiron вошла в топ-3 лучших релизов по версии критика Артемия Троицкого. Журналист назвал альбом рэпера одной из главных музыкальных премьер 2021 года.

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шнуров боярский козловский
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