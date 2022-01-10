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Вода под Азовским морем оказалась слабоминерализованной и условно питьевой

Общество
Вода под Азовским морем оказалась слабоминерализованной и условно питьевой
pixabay.com  /  Роман Распутин

Симферополь, 10 января. Обнаруженная под Азовским морем пресная вода слабоминерализованная, но после обработки ее можно будет пить. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Instagram.

Согласно данным специалистов, воду можно использовать в технических целях — для полива, системы нагрева и охлаждения. Для питья такая вода будет пригодна только после проведения водоподготовки.

По информации российских властей, в настоящий момент работы по поиску воды под Азовским морем продолжаются. В ближайшие годы объем подачи планируют увеличить — в текущем и следующем годах города Крыма дополнительно будут получать около 30 тысяч кубометров воды в сутки.

Ранее вице-премьер Хуснуллин сообщил, что проблема с нехваткой пресной воды в Республике Крым решена на ближайшие два года. По его словам, на полуострове имеется достаточный запас подземных вод.

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вода источник азовское море
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