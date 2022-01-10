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Главы делегаций России и США не пожали друг другу руки перед саммитом в Женеве

Политика
Главы делегаций России и США не пожали друг другу руки перед саммитом в Женеве
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 10 января. Главы делегаций России и США не пожали друг другу руки перед саммитом в Женеве.

Делегацию России возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а главой американской делегации стала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Перед переговорами они не стали пожимать друг другу руки во время протокольной фотографии.

Дипломаты решили воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого Рябков и Шерман пришлось сохранять социальную дистанцию.

Как передает НСН, встреча проходит на территории постпредства Соединенных Штатов при отделении ООН. Переговоры состоятся в закрытом режиме. Днем ранее делегации провели предварительные переговоры. Как заявил Рябков, их можно назвать потрясающими, несмотря на всю сложность.

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