Банк России установил курсы валют на 11 января

Москва, 10 января. Центробанк впервые в 2022 году опубликовал официальные курсы иностранных валют. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

Стоимость доллара с расчетом на 11 января составляет 75,1315 рубля, что на 83,89 копейки выше предыдущего значения, установленного в конце декабря. Евро официально подорожал на 1,06 рубля. Стоимость европейской валюты составляет 85,1315 рубля.

По состоянию на 14:11 по московскому времени биржевой курс доллара находится на отметке 75,05 рубля. Евро торгуется по 85 рублей. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются в пределах 0,44% и находятся на уровне 81,75 доллара за баррель.

В то же время российский рынок акций демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи увеличивается на 0,57%, до 3774,86 пункта. Индекс РТС составляет 1584,67 пункта (+2,59%).

Финансовый аналитик Алексей Кричевский ранее рассказал, как может повлиять на курс рубля штамм «Омикрон». Он напомнил, что распространение нового вида коронавируса уже привело к локдаунам в некоторых странах.