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Toyota оказалась самым популярным автобрендом в интернете по итогам 2021 года

Экономика
Toyota оказалась самым популярным автобрендом в интернете по итогам 2021 года
newsroom.toyota.eu  /  Toyota

Москва, 10 января. Эксперты компании Compare The Market проанализировали историю поиска автомобильных брендов в системе Google за 2021 год. Лидером оказалась Toyota, а новым участником рейтинга стала Tesla.

Японская марка удерживает лидерство в 47 из 154 стран: таким образом, доля Toyota составила 31%. Второе место занял бренд BMW: он является наиболее часто запрашиваемым в 29 странах, тогда как результат у Mercedes-Benz, занявшего третью строчку, — 23 государства.

В числе лидеров также оказались немецкая Audi и американская Tesla. Первая из низ оказалась лидером в 11 странах, а вторая — в пяти государствах. Данных по поисковым запросам граждан РФ Compare The Market не предоставила.

Специалисты «СберАвто» узнали, какие автомобили россияне приобретали чаще всего. Особой популярностью пользовались корейские Hyundai Solaris и Kia Rio.

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toyota автомобили интернет
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