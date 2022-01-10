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Мишустин заявил, что россияне с помощью «Пушкинской карты» купили билеты на 2 млрд рублей

  /   Обновлено: 10 января 2022 14:14
Общество
Мишустин заявил, что россияне с помощью «Пушкинской карты» купили билеты на 2 млрд рублей
culture.ru  /  Минкультуры России

Москва, 10 января. Около 3,7 млн россиян приняли участие в программе покупки билетов по «Пушкинской карте», потратив за четыре месяца более 2 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что по «Пушкинской карте» молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет могут покупать билеты в театры, музеи и различные культурные мероприятия по всей территории страны. Он отметил высокую востребованность этой программы среди молодежи. , об этом Мишустин заявил

«Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей», — заявил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина заявил, что программа поддержки поможет познакомиться с творчеством многих российских режиссеров. С 1 января 2022 года каждому владельцу этой карты было начислено 5 тысяч рублей, передает «Север-Пресс».

Ранее стало известно, что льготную программу по покупке билетов расширят с февраля 2022 года. Ее владельцы смогут потратить до 2 тысяч рублей на российское кино.

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мишустин билеты пушкинская карта
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