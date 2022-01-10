Избитая на камеру жительницей Казани девочка остается в больнице

Казань, 10 января. Бабушка пострадавшей малолетней девочки прокомментировала ход ее лечения в одной из больниц Казани.

По словам женщины, малышка, жестоко избитая собственной матерью, заснявшей свои издевательства на камеру, продолжает курс лечения в клинике. По прогнозам врачей, девочка останется там до конца января, так как планируются дополнительные обследования ее состояния, сообщает KazanFirst.

Бабушка намерена оформить опекунство над пострадавшей, все необходимые документы для этого она направила в органы опеки еще до нового года, но ответа пока не получила.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет организовал в Новосибирске проверку информации об избиении мальчика в детском садике. Воспитательницу подозревают в применении насилия над ребенком за его якобы плохое поведение.