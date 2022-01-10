Автоэксперт Александр Холодов: Закон о тюрьме для лихачей написан под определенных «клиентов»

Автоэксперт Александр Холодов объяснил, почему, с его точки зрения, закон о тюремных сроках для «лихачей» не будет работать. В понедельник стало известно, что изменения в уголовный кодекс, предусматривающий огромные штрафы или даже тюремный срок для злостных нарушителей правил дорожного движения, вступили в силу. В частности, в законе предусмотрено до трех лет лишения свободы для злостных нарушителей ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/час. Также за подобные нарушения можно получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет. До двух лет колонии предусмотрено для лишенных прав водителей, пойманных за рулем. Закон вступил в силу с понедельника, 10 января 2022 года, документ размещен на официальном портале правовой информации.

О своем отношении к нововведениям в авторской колонке для ФАН рассказал автоэксперт, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Закон о тюрьме для лихачей написан под определенных «клиентов». Колонка Александра Холодова

На мой взгляд, этот закон не будет работать, поскольку, извините, с моей точки зрения, он просто бредовый. Объясню, почему я считаю, что все это бред и профанация.

Первое. С моей точки зрения, этот закон изначально написан под вполне определенных граждан, назовите их лихачами, автоблогерами, как угодно. Это довольно небольшая группа людей, фамилии которых известны. Расскажу, на основании каких данных я сделал такой вывод. Время активного обсуждения этого закона — примерно конец 2021 года. Согласно имеющейся у меня статистике за 2021 год на момент принятия закона в третьем чтении, у нас в стране нарушений, касающихся превышения скорости на 60 и более километров в час, было зафиксировано примерно 172 миллиона. Это если оценивать по данным автоматических камер наблюдения. А если считать только нарушения, которые инспекторы оформляли вручную, это примерно восемь тысяч случаев. Обращаю внимание: согласно закону, который мы рассматриваем, к уголовной ответственности можно привлекать только за нарушения, зафиксированные именно инспекторами, а не автоматическими камерами.

А дальше берем калькулятор и считаем. Если всего в год таких случаев около восьми тысяч, это около тысячи случаев в год на один субъект федерации. Напомню, речь о тех, кто раньше за такое нарушение не привлекался (повторность считается в течение одного года). А если мы попытаемся найти людей, привлекавшихся к ответственности за такие нарушения два и более раз, их просто единицы. На мой взгляд, чтобы попасться инспектору на таких нарушениях два и более раз, нужно быть или «клиническим идиотом», или иметь «клиническое» невезение.

Так что говорить о массовости привлечения по этой статье изначально не приходится. Таким образом, как мне кажется, это просто будет совершенно неприкрытая «охота» за вполне определенными персонажами. А мне, как юристу и правозащитнику, крайне не нравится, когда в нашем уголовном кодексе появляются статьи, как будто специально написанные под определенных «клиентов». Давайте тогда уж и фамилии сразу пропишем: условному «Иванову» или «Петрову» сразу пять лет тюрьмы, безо всяких там формальностей.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

На мой взгляд, с этим законом пока все именно так. Он, условно говоря, подстрекает дорожную инспекцию охотиться за заранее назначенными «виновными». Причем, скорее всего, местом такой «охоты» будет в основном Москва, ну, возможно, еще пара-тройка регионов, где увлекаются такой «ручной» работой и где есть известные автоблогеры. То есть, повторю: с моей точки зрения, мы получили закон, написанный под определенных людей. А когда в законодательстве прописывается такая «охота», — это, на мой взгляд, не просто неправильно: это пощечина праву, как таковому.

Но это еще полбеды. Будет еще одна пощечина, так что, как говорится, подставляй другую щеку. Представьте себе человека, которого инспекторы дважды или даже трижды привлекли за такое нарушение, и ему уже можно, как говорится, «выписывать» уголовку. Сразу возникает вопрос: он что, не понимает, что за ним ведется целенаправленная охота? Тогда зачем ему вообще права, если он даже этого не понимает?!

Еще один момент. Если человека дважды поймали на серьезном превышении скорости, значит, что, в третий раз ему лучше вообще ехать пьяным, поскольку наказание будет меньше?! Таким образом, с моей точки зрения, нарушается принцип разумности и соизмеримости наказания. Где, спрашивается, логика?

Опять же не будем забывать о таком понятии, как коррупция. Конечно, если идет целенаправленная охота за каким-то персонажем, ему, в случае поимки, вряд ли удастся откупиться. Но, представьте, если некий честный инспектор действительно случайно поймал в третий раз одного и того же неудачника, и тому теперь грозит уголовка. Только подумайте, о какого размера взятке в подобном случае может идти речь!

Короче говоря, вот мой вывод. Если это не целенаправленная «охота» за определенными гражданами, то таким законом мы поощряем коррупцию, вместо того, чтобы решать проблемы повышения безопасности движения.

Поэтому, на мой взгляд, этот новый закон — просто профанация, да еще и предназначенная для «охоты» за вполне определенными гражданами. А когда полиция получает возможность вести такую «охоту», фактически, подстрекаемая на это законодателями, — это, на мой взгляд, опасно для всего общества.