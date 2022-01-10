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Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка

  /   Обновлено: 10 января 2022 14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 10 января. Военнослужащие украинской армии разместили бронетехнику в жилом районе поселка Трехизбенка в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что ВСУ в очередной раз нарушили третий пункт дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня. Он запрещает размещать военную технику в населенных пунктах в Донбассе.

«В зоне ответственности 57-й бригады выявлено размещение двух бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Трехизбенка», – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ обстреляли село Веселое на северной окраине Донецка. Стоит отметить, что Киев не теряет надежды захватить Донбасс силой, передает Infox.

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всу донбасс обстрелы
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