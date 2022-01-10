Иран не готов признать правительство талибов после встречи в Тегеране

Тегеран, 10 января. Власти Ирана пока не планируют официально признать правительство, сформированное движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) в Афганистане, несмотря на то, что находятся в контакте с группировкой после смены власти в соседней республике.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал итоги переговоров с «Талибаном», которые состоялись 9 января. По словам дипломата, встреча носила «позитивный» характер, однако Тегеран все еще не достиг решения о признании новых афганских властей.

«Нынешнее состояние Афганистана является серьезной проблемой для Ирана, и визит афганской делегации проходил в рамках решения этой проблемы», — сообщил Хатибзаде.

#Iran's Foreign Ministry spokesman said Sunday’s high-level talks with #Taliban representatives were “positive”, but Iran is still “not at the point of officially recognising Taliban." #Afghanistanhttps://t.co/mnNvUj1WCV — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 10, 2022

Представители «Талибана» во главе с министром иностранных дел нового правительства Афганистана Амиром Ханом Муттаки встретились с иранскими коллегами в Тегеране. Делегацию принял глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

В преддверии встречи стороны заявляли, что намерены обсудить целый ряд вопросов — от политики и экономики до проблемы беженцев. Как сообщил МИД Ирана, в ходе диалога Абдоллахиян раскритиковал политику Соединенных Штатов и их союзников в отношении Афганистана, подчеркнув, что Вашингтон обязан отменить санкции и оказать помощь афганскому народу и экономике республики.

Photo for Taliban's foreign minister with the Islamic Republic of Iran's foreign minister after an official diplomatic visit. pic.twitter.com/mTOp8eJfYa — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) January 9, 2022

Министр также пообещал, что Тегеран продолжит отправку гуманитарной помощи в соседнюю страну. Он напомнил Муттаки о ситуации с убийством иранских дипломатов в Мазари-Шарифе в 1998 году во время осады консульства в Афганистане, добавив, что талибы сейчас несут ответственность за защиту дипломатических представительств в государстве.

Муттаки, в свою очередь, заявил, что новое правительство Афганистана не намерено создавать какие-либо проблемы для соседей. Стороны договорились, что в дальнейшем проведут новые встречи, на которых коснутся спорных вопросов — к примеру, обсудят права Ирана на забор воды из реки Гильменд.

Этот визит стал первым для талибов с момента смены власти в Афганистане в середине августа. Тогда группировка завершила свою масштабную кампанию по установлению контроля над ключевыми административными центрами республики, которая началась на фоне вывода западных войск с афганской территории.

Спустя месяц «Талибан» сформировал состав нового правительства, которое, впрочем, подверглось критике со стороны некоторых представителей мирового сообщества, назвавших его недостаточно инклюзивным. Радикальное движение, в свою очередь, заявило о планах в будущем переформатировать кабмин.

Федеральное агентство новостей /

Вопрос инклюзивности правительства Афганистана остается актуальным и для Ирана, который называет это главным условием признания новой власти в соседней республике. Несмотря на наличие спорных моментов, Тегеран поддерживает контакты с талибами, в рамках которых спецпосланник Ирана Хасан Каземи-Коми совершил несколько поездок в Афганистан в последние месяцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.