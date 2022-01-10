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Иран не готов признать правительство талибов после встречи в Тегеране

Весь мир
Иран не готов признать правительство талибов после встречи в Тегеране
Prt Scr youtube.com  /  Ruptly

Тегеран, 10 января. Власти Ирана пока не планируют официально признать правительство, сформированное движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) в Афганистане, несмотря на то, что находятся в контакте с группировкой после смены власти в соседней республике.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал итоги переговоров с «Талибаном», которые состоялись 9 января. По словам дипломата, встреча носила «позитивный» характер, однако Тегеран все еще не достиг решения о признании новых афганских властей.

«Нынешнее состояние Афганистана является серьезной проблемой для Ирана, и визит афганской делегации проходил в рамках решения этой проблемы», — сообщил Хатибзаде.

Представители «Талибана» во главе с министром иностранных дел нового правительства Афганистана Амиром Ханом Муттаки встретились с иранскими коллегами в Тегеране. Делегацию принял глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

В преддверии встречи стороны заявляли, что намерены обсудить целый ряд вопросов — от политики и экономики до проблемы беженцев. Как сообщил МИД Ирана, в ходе диалога Абдоллахиян раскритиковал политику Соединенных Штатов и их союзников в отношении Афганистана, подчеркнув, что Вашингтон обязан отменить санкции и оказать помощь афганскому народу и экономике республики.

Министр также пообещал, что Тегеран продолжит отправку гуманитарной помощи в соседнюю страну. Он напомнил Муттаки о ситуации с убийством иранских дипломатов в Мазари-Шарифе в 1998 году во время осады консульства в Афганистане, добавив, что талибы сейчас несут ответственность за защиту дипломатических представительств в государстве.

Муттаки, в свою очередь, заявил, что новое правительство Афганистана не намерено создавать какие-либо проблемы для соседей. Стороны договорились, что в дальнейшем проведут новые встречи, на которых коснутся спорных вопросов — к примеру, обсудят права Ирана на забор воды из реки Гильменд.

Этот визит стал первым для талибов с момента смены власти в Афганистане в середине августа. Тогда группировка завершила свою масштабную кампанию по установлению контроля над ключевыми административными центрами республики, которая началась на фоне вывода западных войск с афганской территории.

Спустя месяц «Талибан» сформировал состав нового правительства, которое, впрочем, подверглось критике со стороны некоторых представителей мирового сообщества, назвавших его недостаточно инклюзивным. Радикальное движение, в свою очередь, заявило о планах в будущем переформатировать кабмин.

Иран не готов признать правительство талибов после встречи в Тегеране
Федеральное агентство новостей /

Вопрос инклюзивности правительства Афганистана остается актуальным и для Ирана, который называет это главным условием признания новой власти в соседней республике. Несмотря на наличие спорных моментов, Тегеран поддерживает контакты с талибами, в рамках которых спецпосланник Ирана Хасан Каземи-Коми совершил несколько поездок в Афганистан в последние месяцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан иран талибан
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