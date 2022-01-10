Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши

Варшава, 10 января. Бывший тренер московского «Локомотива» Славен Билич может занять аналогичную должность в сборной Польши после ухода Паулу Соузы, сообщает Sport.pl.

На прошлой неделе 53-летний Билич покинул «Бэйцзин Гоань». Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Хорватский тренер возглавил китайский клуб год назад.

Как отмечает источник, Билич попросил руководство клуба отпустить его ради возвращения в Европу, чтобы быть с семьей в период пандемии коронавируса. С июля 2012 по июнь 2013 года хорват возглавлял «Локомотив».

Напомним, весной сборная Польши сыграет с подопечными Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей за право выхода в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.