Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 15:38
15:38
Шоу-бизнес
«Посмотрела две постановки»: Алена Свиридова рассказала ФАН о своих культурных каникулах
15:38
Общество
Волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки
15:37
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о сборе средств на ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
15:36
Политика
Политик Шерин объяснил, кто и зачем вышел на протесты в Казахстане
15:36
Армия
Леонков: комплексы С-500 сделают противовоздушную оборону России непробиваемой для США
15:33
Экономика
Центробанк РФ выпускает в обращение инвестмонеты «Георгий Победоносец»
15:31
Политика
Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»
15:29
Армия
Азербайджан опроверг сообщения о причастности своих военных к обстрелу Красного Базара
15:27
Весь мир
Депутат Милеи разыгрывает онлайн свою первую зарплату в Конгрессе Аргентины
15:27
Происшествия
Украинца оштрафовали на 11 тыс. рублей за лайк под изображением герба СССР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев

Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
Кадр из клипа «Даня Милохин Николай Басков - Дико влюблены»

Москва, 10 января. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов прокомментировал новости о том, что блогеру Дане Милохину не позволили посетить Киев, и посоветовал ему обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Даня Милохин отправился на Украину вскоре после финала проекта «Ледниковый период», но сумел добраться лишь до аэропорта Борисполь. Там пограничные службы «развернули» музыканта и запретили ему въезд в страну.

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов предположил, что блогеру следует добиться объяснений от президента Украины Владимира Зеленского.

«Советую ему обратиться в адрес президента Украины Владимира Зеленского с вопросом, на каком основании ему отказано в приезде в Киев, хотя они являются коллегами по цеху в шоу-бизнесе», — призвал Резяпов в беседе с News.ru.

Он также отметил, что «Ветераны России» планируют сами добиться объяснений, почему российским знаменитостям закрыли доступ на Украину. Для этого они готовятся направить официальный запрос в посольство.

Милохин эмоционально отреагировал на ситуацию в аэропорту. Он опубликовал пост, где заявил, что на Украине его посчитали врагом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
украина зеленский Милохин
Комментировать