«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев

Москва, 10 января. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов прокомментировал новости о том, что блогеру Дане Милохину не позволили посетить Киев, и посоветовал ему обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Даня Милохин отправился на Украину вскоре после финала проекта «Ледниковый период», но сумел добраться лишь до аэропорта Борисполь. Там пограничные службы «развернули» музыканта и запретили ему въезд в страну.

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов предположил, что блогеру следует добиться объяснений от президента Украины Владимира Зеленского.

«Советую ему обратиться в адрес президента Украины Владимира Зеленского с вопросом, на каком основании ему отказано в приезде в Киев, хотя они являются коллегами по цеху в шоу-бизнесе», — призвал Резяпов в беседе с News.ru.

Он также отметил, что «Ветераны России» планируют сами добиться объяснений, почему российским знаменитостям закрыли доступ на Украину. Для этого они готовятся направить официальный запрос в посольство.

Милохин эмоционально отреагировал на ситуацию в аэропорту. Он опубликовал пост, где заявил, что на Украине его посчитали врагом.