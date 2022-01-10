Украинские националисты не учли, что общественное мнение в самой Германии очень изменилось за прошедшие восемь лет и сегодня подавляющее большинство немецких граждан смотрят на происходящее на Украине не через розовые очки пропаганды. Об этом ФАН рассказал украинский политик Алексей Албу.

Требования Украины

Германия обязана продать Украине оборонительное оружие, так как Берлин якобы несет моральную ответственность за будущее Киева. С таким заявлением выступил украинский посол в Германии Андрей Мельник, пригрозив немецким властям последствиями.

«Мы призываем Правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — заявил Мельник.

Федеральное агентство новостей /

Украинское сообщество выражает недовольство отказом Берлина поставлять оборонительное оружие, добавил он.

«Киев лукавит»

Как отметил Алексей Албу, заявляя о том, что отказ ФРГ от поставок вооружения вызывает недовольство в украинском обществе, Андрей Мельник лукавит. Прикрываясь украинским обществом, украинский посол пытается продвинуть решение политических вопросов, выгодных правительственным радикалам.

«Ни для кого не секрет, что экономические проблемы, которые испытывает Украина из-за неолиберальной политики властей, привели к серьезному политическому кризису. В этих условиях ряд националистически настроенных советников президента толкают его на решение проблемы с помощью возобновления боевых действий в Донбассе», — пояснил Алексей Албу.

Global Look Press / Sandro Maddalena / Volodymyr Zelensky

Он считает, что, по мнению «этих стратегов», новая острая фаза вооруженного конфликта на востоке Украины сможет отвлечь общество от накопившихся социальных проблем и позволит президенту страны Владимиру Зеленскому списать все промахи и неудачи на «сепаратистов».

«Украинские националисты не учли, что общественное мнение в самой Германии очень изменилось за прошедшие восемь лет и сегодня подавляющее большинство немецких граждан смотрят на происходящее на Украине не через розовые очки пропаганды. Стоит отметить, что в этом очень большая заслуга немецкой партии Die Linke, депутаты которой, Андрей Хунко и Вольфганг Герке, посещали Донбасс для того, чтобы своими глазами увидеть происходящее. Поэтому украинским «ястребам» провести немцев на этот раз не выйдет», — заключил Алексей Албу.

Ранее Мельник призвал Европу к смелым решениям по вступлению Киева в ЕС. Германия и Европа слишком «быстро забыли» о стремлении Украины стать членом Европейского союза, заявил он.