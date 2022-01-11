Катались на ватрушках и коньках: звезда сериала «Тайны следствия» Ковальчук о своих каникулах

Одна из самых красивых женщин отечественного кинематографа, наиболее известная по работам в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита», Анна Ковальчук назвала свои праздничные каникулы душевными, уютными и гармоничными. Время, проведенное с любимыми людьми, зарядило ее позитивом и энергией на весь предстоящий год. Об этом она рассказала в интервью ФАН.

«Я провела все рождественские каникулы в кругу семьи. И все эти дни мы либо посещали людей, которые нам дороги, либо принимали их дома. Ходили гулять много. Погода прекрасная у нас в этом году. Встречали Рождество, катались на ватрушках, на коньках. То есть все прелести теплых отношений в семье у нас были», — отметила актриса.

Что касается особых семейных традиций, то, как выяснилось в беседе, Анна Ковальчук не приемлет любые рамки, ограничивающие свободу выбора. К этой категории актриса относит и устоявшиеся традиции.

instagram.com / @annakovalchuk313

«Традиций особых нет у нас. Потому что когда ты к чему-то привязываешься, то это вроде как ограничивает твою свободу. Понятно, что есть традиции получения подарков. И я говорила дома целый декабрь, что гномик приносит в сапожке подарочки детям и взрослым. Поэтому на что откликается душа, то и должно быть. Потому что дети растут и у них другие уже запросы. Но традиция, чтобы проводить вместе эти дни, существует. И я надеюсь, что, даже когда у детей появятся семьи, мы все равно будем вместе встречать Новый год и Рождество», — призналась Анна Ковальчук.

Накануне о своих праздничных каникулах рассказала экс-вокалистка группы Artik&Asti Анна Дзюба. Артистка отметила, что, как и все нормальные люди, любит диванный отдых и массажные процедуры.