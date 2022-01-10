Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:12
14:09
Общество
Глава «ЖКХ Контроль» Бредец назвала недостаточное финансирование главной проблемой отрасли
14:08
Политика
Публицист Анпилогов: Боевиков для протестов в Казахстане могли готовить под Киевом и в Польше
14:07
Общество
В «ЖКХ Контроль» указали на отсутствие спланированной работы коммунальщиков в Петербурге
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
14:01
Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
14:00
Видео
Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере
13:59
Общество
Диетолог Соломатина заявила, что чрезмерное употребление мускатного ореха вредит здоровью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Польша рассчитывает на мощности Baltic Pipe после истечения контракта с Россией

  /   Обновлено: 10 января 2022 13:57
Экономика
Польша рассчитывает на мощности Baltic Pipe после истечения контракта с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Трубопровод Baltic Pipe нужен Польше, чтобы удовлетворить внутреннее потребление после истечения контракта с «Газпромом», пишет Baltnews.

Власти европейской страны делают ставки на запуск магистрали, однако Baltic Pipe — «не просто труба с краником». Газопровод не сможет в первый день, месяц, а иногда и даже год выйти на полную мощность прокачки. Поэтому не до конца ясно, где Варшава будет брать недостающий газ с декабря 2022 года, ведь проект не сможет полностью компенсировать такой объем углеводородов.

«Руководство Польши любыми средствами пытается позиционировать страну в качестве газового хаба, из которого можно распределять углеводороды в государства ЕС. Платить они за норвежское "голубое топливо" будут больше, чем за энергоносители от "Газпрома"», — рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что власти планируют запустить Baltic Pipe за три месяца до конца 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Польша рассчитывает на мощности Baltic Pipe после истечения контракта с Россией
Газпром польша baltic pipe проставки газа
Комментировать