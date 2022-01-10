Польша рассчитывает на мощности Baltic Pipe после истечения контракта с Россией

Москва, 10 января. Трубопровод Baltic Pipe нужен Польше, чтобы удовлетворить внутреннее потребление после истечения контракта с «Газпромом», пишет Baltnews.

Власти европейской страны делают ставки на запуск магистрали, однако Baltic Pipe — «не просто труба с краником». Газопровод не сможет в первый день, месяц, а иногда и даже год выйти на полную мощность прокачки. Поэтому не до конца ясно, где Варшава будет брать недостающий газ с декабря 2022 года, ведь проект не сможет полностью компенсировать такой объем углеводородов.

«Руководство Польши любыми средствами пытается позиционировать страну в качестве газового хаба, из которого можно распределять углеводороды в государства ЕС. Платить они за норвежское "голубое топливо" будут больше, чем за энергоносители от "Газпрома"», — рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что власти планируют запустить Baltic Pipe за три месяца до конца 2022 года.