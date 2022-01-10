Пекин, 10 января. Россия является единственной страной в мире, которая жестко пресекает любые попытки ВМС США вторгаться в ее территориальные воды.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что американцы регулярно используют в качестве предлога для своих агрессивных выходок в чужих территориальных водах положения об открытом море и свободном судоходстве. По словам экспертов, ВМС США действуют максимального нагло и высокомерно, не обращая внимания на претензии оппонентов, но они рискуют нарваться на сокрушительный удар Москвы в случае новых провокаций, передает «ПолитРоссия».

«РФ совершенно неважно, мировой гегемон вы или нет, ей точно хватит смелости для жесткого ответа», — уверены аналитики.

Авторы статьи пишут, что только российские военные осмеливаются ставить на место США. Жесткая и принципиальная позиция русских сделала территориальные воды их страны запретной зоной для американцев. ВМФ РФ неоднократно вынуждал оппонентов держаться подальше от берегов России, заставив их в конечном счете практически полностью отказаться от дерзких морских провокаций/

«Такая жесткая позиция России завоевала признание людей по всему миру. Но из-за этого РФ часто становится мишенью. США и их европейские союзники регулярно объединяют усилия для введения санкций против Москвы», — считают китайцы.

Ранее телеканал RT сообщал, что НАТО перешла к практике прямых антироссийских провокаций. При этом эксперты говорят, что Россия нашла способ поставить крест на военных амбициях Запада.