Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:12
14:12
Происшествия
Четыре школьника погибли при взрыве СВУ на востоке Афганистана
14:09
Общество
Глава «ЖКХ Контроль» Бредец назвала недостаточное финансирование главной проблемой отрасли
14:08
Политика
Публицист Анпилогов: Боевиков для протестов в Казахстане могли готовить под Киевом и в Польше
14:07
Общество
В «ЖКХ Контроль» указали на отсутствие спланированной работы коммунальщиков в Петербурге
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
14:01
Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
14:00
Видео
Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Sohu: жесткая позиция России заставила ВМС США отказаться от дерзких морских провокаций

Армия
Sohu: жесткая позиция России заставила ВМС США отказаться от дерзких морских провокаций
c6f.navy.mil

Пекин, 10 января. Россия является единственной страной в мире, которая жестко пресекает любые попытки ВМС США вторгаться в ее территориальные воды.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что американцы регулярно используют в качестве предлога для своих агрессивных выходок в чужих территориальных водах положения об открытом море и свободном судоходстве. По словам экспертов, ВМС США действуют максимального нагло и высокомерно, не обращая внимания на претензии оппонентов, но они рискуют нарваться на сокрушительный удар Москвы в случае новых провокаций, передает «ПолитРоссия».

«РФ совершенно неважно, мировой гегемон вы или нет, ей точно хватит смелости для жесткого ответа», — уверены аналитики.

Авторы статьи пишут, что только российские военные осмеливаются ставить на место США. Жесткая и принципиальная позиция русских сделала территориальные воды их страны запретной зоной для американцев. ВМФ РФ неоднократно вынуждал оппонентов держаться подальше от берегов России, заставив их в конечном счете практически полностью отказаться от дерзких морских провокаций/

«Такая жесткая позиция России завоевала признание людей по всему миру. Но из-за этого РФ часто становится мишенью. США и их европейские союзники регулярно объединяют усилия для введения санкций против Москвы», — считают китайцы.

Ранее телеканал RT сообщал, что НАТО перешла к практике прямых антироссийских провокаций. При этом эксперты говорят, что Россия нашла способ поставить крест на военных амбициях Запада.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Sohu: жесткая позиция России заставила ВМС США отказаться от дерзких морских провокаций
россия вмс сша провокации
Комментировать