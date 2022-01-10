Власти Украины отказались поддерживать террористов в Казахстане

Москва, 10 января. Власти Украины несвойственно долгое время воздерживались от каких-либо шагов и заявлений в связи с ситуацией в Казахстане, однако свой выбор все же сделали. Как отмечают СМИ, официальный Киев оказался в безвыходном положении.

На любопытный кризис в украинском политическом истеблишменте обратила внимание «Журналистская правда». Как отмечают авторы издания, поначалу подконтрольные Киеву СМИ даже симпатизировали обвиняемому в совершении ряда уголовных преступлений предпринимателю Мухтару Аблязову. Он бежал в Париж накануне массовых беспорядков и в комментариях украинским телеканалам называл себя «лидером казахстанской оппозиции».

facebook.com / Мухтар Аблязов

Однако вскоре вектор официального Киева радикально изменился. Несколько дней назад сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нанесли визит в представительство подконтрольной Аблязову организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Активисты ДВК жаловались на необоснованную жестокость со стороны украинских силовиков, а также сообщили об угрозах депортации. По всей видимости, заключают авторы «ЖП», официальный Киев демонстративно разрывает все связи с «внешними силами», о которых говорил, комментируя массовые беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Вероятно, украинские власти не хотели бы поссориться еще и с Астаной, которая тесно дружит с Анкарой – "стратегическим партнером" Киева. А казахи вполне могут рассердиться из-за этого штаба. Таким образом, Украина из-за Казахстана попала в цугцванг. Вероятно, поэтому СБУ внезапно и резко занялось штабом ДВК, и делает все, чтобы их след простыл на Украине», — отметили журналисты.

Ранее на иностранное вмешательство в дела Казахстана на фоне январской трагедии намекнул президент России Владимир Путин. Политик отметил, что против официального Нур-Султана попытались реализовать майданные технологии. Как сообщает НСН, российский лидер находился в постоянном контакте с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.