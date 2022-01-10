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Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине

  /   Обновлено: 10 января 2022 14:24
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что снизил ожидания от переговоров с Россией по разрядке ситуации на Украине. Он отметил, что не ждет «прорывов» в диалоге и все будет зависеть от президента РФ Владимира Путина.

Блинкен сказал, что трудно представить прогресс, когда «пистолет находится у головы Украины» и, если стороны хотят деэскалации, «Россия должна отойти».

«Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы. Мы сможем выложить все на стол. Русские сделают то же самое, и мы посмотрим, есть ли основания для продвижения вперед», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также сделал провокативное заявление относительно событий в Казахстане. Говоря о вводе войск ОДКБ, он сказал: «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». В российском МИД отреагировали и назвали высказывание «детским лепетом и чушью», вызванное отсутствием аргументов.

Представитель России на переговорах замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва не пойдет на уступки и теперь гибкость должны проявить США и НАТО.

«Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны. Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту. Если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности», — сказал дипломат.

Искусство переговоров

Провокативные заявления Блинкена — это обычная дипломатическая практика в преддверии переговоров и относиться к ней нужно спокойно, считает юрист и профессор факультета права ВШЭ и американист Александр Домрин.

«Во времена Трампа, перед тем как он начинал разговаривать с Ким Чен Ыном, он чуть ли не весь Тихоокеанский флот сгонял к берегам КНДР. Это искусство переговоров и к подобным заявлениям накануне диалога нужно относиться спокойно. Бывают, конечно, частности, как только что произошло — это абсолютно хамское заявление Блинкена, что «не нужно было приглашать русских в Казахстан, потому что, когда приходят русские, их сложно заставить уйти». Чья бы корова мычала! В данном случае американская корова должна была бы молчать. Все это нагнетание обстановки перед переговорами — это дипломатическая практика», — рассказал эксперт.

По мнению Домрина, страны в данный момент играют в «гляделки», и ждут, кто первый моргнет. В связи с этим также происходит нагнетание атмосферы.

«Американцев нужно знать, когда вы идете на уступки с ними и ожидаете того же, они вам говорят «спасибо» и на этом разговор заканчивается. Я очень надеюсь, что за 30 лет после распада СССР российская дипломатия выучила уроки общения с вашингтонским обкомом и сейчас российская сторона на откровенные уступки не пойдет. Чтобы услышали, необходимо разговаривать. Я сторонник того, что нужно разговаривали даже с теми, кто не хочет нас слышать, при этом необходимо оставаться реалистами и не поддаваться оптимизму и пессимизму с нашими так называемыми "партнерами"», — заключил эксперт.

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