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Телеведущий Норкин развеселил зрителей «Места встречи» шуткой о Бэрриморе и холодце

Политика
Телеведущий Норкин развеселил зрителей «Места встречи» шуткой о Бэрриморе и холодце
Nation News  /  Nation News

Москва, 10 января. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей программы «Место встречи» свежим анекдотом о старом Новом годе.

Веселую юмореску Норкин рассказал в эфире предновогоднего выпуска ток-шоу, в рамках которого гости и эксперты обсуждали прогнозы на 2022 год. Спикеры развернули дискуссию на тему возможных событий на политическом, экономическом и социальном поле. Беседа оказалась эмоциональной, но и без доли юмора не обошлось.

Норкин решил удивить зрителей смешной историей на тему новогодних угощений, которые россияне любят и с удовольствием готовят, а затем едят еще несколько дней после новогодней ночи.

» — Бэрримор, милейший, а что у нас на завтрак? Овсянка?

— Нет, сэр Генри. На завтрак у нас салат оливье, сельдь под шубой и холодец.

— А когда овсянка?

— Овсянка после старого Нового года, милорд», — сказал Норкин.

Телеведущий Норкин развеселил зрителей «Места встречи» шуткой о Бэрриморе и холодце
ntv.ru / Prt Scr

После этого зрители буквально покатились со смеху и стали биться в истерике от искрометного юмора телеведущего. В соцсетях анекдот сочли пророческим и отметили, что шутка звучит как недалекое будущее.

«Звучит как пророчество! Россия рулит! С Новым годом, мир!» — написал один из комментаторов.

Ранее Норкин покорил публику новой остротой. На этот раз журналист вспомнил хохму о президенте РФ Владимире Путине и экс-лидере США Бараке Обаме, по сюжету они отправились рыбачить в Туву.

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норкин место встречи анекдот оливье
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