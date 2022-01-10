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Василий Березуцкий может войти в тренерский штаб своего брата в ЦСКА

  /   Обновлено: 10 января 2022 13:45
Спорт
Василий Березуцкий может войти в тренерский штаб своего брата в ЦСКА
Global Look Press  /  Alexander Wilf/Russian Look

Москва, 10 января. Василий Березуцкий в ближайшее время может войти в тренерский штаб своего брата Алексея Березуцкого в столичном ЦСКА.

Согласно сведениям Sport24, это произойдет в самое ближайшее время. Василий Березуцкий ранее уже работал в стане «армейцев» в качестве заместителя генерального директора, после этого — в качестве ассистента белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 красно-синие идут на четвертом месте, в активе столичного коллектива 30 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал условия контракта с сербским тренером Марко Николичем. Позже оказалось, что информация не соответствует действительности.

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Все новости / Спорт / Василий Березуцкий может войти в тренерский штаб своего брата в ЦСКА
футбол цска Алексей Березуцкий
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