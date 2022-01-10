Журналист Репер объяснил внезапное исчезновение ЕС с геополитической карты мира

Брюссель, 10 января. Переговоры России и США о будущем НАТО показали всему международному сообществу, какую странную метаморфозу претерпела за несколько лет Европа, в итоге просто исчезнув с политической карты мира.

Такой вердикт Евросоюзу в беседе со своим коллегой Робертом Штайном вынес немецкий журналист Томас Репер, высмеяв отчаянные попытки ЕС спасти свой утраченный статус важного игрока на геополитической арене.

Репер обратил внимание Штайна на громкие заявления видных политиков ЕС на фоне подготовки переговоров между Россией и США. Сначала тревогу забил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, громко заявив, что Москва с Вашингтоном не могут обсуждать вопросы европейской безопасности без официальных представителей Европы. К жалобам из Брюсселя постепенно присоединились и представители высшего руководства лидеров Евросоюза. К примеру, буквально на днях новый министр иностранных дел ФРГ Бербок тоже подняла эту тему и потребовала допустить представителей ЕС к переговорам на высшем уровне.

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Немецкий журналист иронично отметил, что в этой истории любопытна реакция России и США на эти «стенания обделенных вниманием еврочиновников». Москва с Вашингтоном просто игнорируют претензии Европы, наглядно демонстрируя свое пренебрежительное к ней отношение. Репер подчеркнул, что тем самым две сверхдержавы показывают всему миру, как низко пал статус Евросоюза, как геополитического игрока. Европа по своей воле оказалась в роли Украины, то есть окончательно лишилась субъектности, и теперь бьется в истерике, пытаясь спасти ситуацию.

«Последние две недели в ЕС постоянно звучат одни и те же заявления: «США и Россия не могут обсуждать европейскую безопасность без нас». Новый глава МИД ФРГ тоже на днях присоединилась к этому многоголосому нытью. Но на эти слова не было ни единой реакции, ни из Москвы, ни из Вашингтона. То есть другими словами: «В задницу Европу, заткнись Евросоюз». И ведь еврочиновники сами виноваты. ЕС за последние 20 лет превратился в аппендикс для США. Европа выполняет все, что скажут в Вашингтоне. Поэтому Россия и считает бессмыслицей переговоры с ЕС. Европейцы просто в шоке. Ведь сама Европа внезапно исчезла с геополитической карты мира. ЕС упал до уровня Украины, стараниями самих европейцев. Сдали ведь безропотно свой суверенитет США. Сейчас приходит осознание, но слишком поздно. Европроект провален, причем руками самих еврочиновников, заглядывавших в рот США», — констатировал радикальную политическую трансформацию ЕС Репер.

Немецкий журналист повторил, что Евросоюз сейчас — безвольная марионетка США. Все это видят, что ясно по переговорам Россия — НАТО. Даже Дядя Сэм, уже не стесняясь, вытирает о вассала ноги. В Москве это прекрасно понимают и ведут переговоры с центром принятия решений в Вашингтоне, а не с его вассалами в ЕС. Большой саммит только ставит в этой трансформации жирную точку. ЕС, как отдельная политическая фигура, прекратил своей существование.

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