Боевики «Армии национального освобождения» (ELN) продолжают терроризировать Колумбию. На прошлой неделе террористы взорвали грузовик с полицейскими в городе Кали.

Но на этом злоключения колумбийских властей не закончились — ELN начали войну в нескольких регионах с военизированными структурами радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Идет передел наркорынка и рынка нелегальной добычи ресурсов в приграничных с Венесуэлой департаментах Колумбии. Власти опасаются разрастания вооруженного конфликта и уже перебрасывают несколько бригад в места боев.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о первых залпах военного конфликта, который, при неблагоприятном развитии, может обрушить власти современной Колумбии.

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Теракт в Кали

Вечером 7 января террористы ELN взорвали в городе Кали грузовик с сотрудниками колумбийского полицейского спецназа ESMAD. Ранения получили 13 полицейских, был также нанесен ущерб окружающим машинам и зданиям.

«С самого утра [8 января] в этом секторе работает профессиональная команда, которая проводит техническую оценку ущерба, нанесенного домам и имуществу жителей в том месте, где было приведено в действие взрывное устройство», — сообщил заместитель министра инспекции, наблюдения и контроля Джимми Дранге.

Среди пострадавших оказался руководитель местного ESMAD Оскар Очоа. Двое полицейских были тяжело ранены, их срочно увезли в ближайший госпиталь.

Согласно заявлению главы колумбийской полиции генерала Хорхе Луиса Варгаса, таким образом ELN мстила за ликвидацию одного из своих руководителей, Анхеля Падильи Ромеро, более известного под позывным «Фабиан». Он умер в больнице города Кали 28 сентября 2021 года.

Колумбийские власти долго охотились на Падилью. В начале сентября его лагерь был обнаружен и разбомблен с воздуха. Раненного главаря вооруженного подполья увезли в больницу, где он и скончался.

«Мы решительно осуждаем произошедшее на юго-востоке Кали. Все наши возможности предоставлены для оказания помощи раненым, а также для спасения и защиты жизней наших чиновников по делам мира, правительства, безопасности и юстиции», — заявил в своем Twitter мэр города Хорхе Иван Оспина.

Condenamos enérgicamente el hecho ocurrido en Pto R en el sur oriente de Cali , hemos dispuesto d todas nuestras capacidades para la atención de heridos y salvar y proteger vidas, en el sitio nuestras Secretarias de Paz, Gobierno, Seguridad y Justicia

No pasarán halcones de odio pic.twitter.com/aH4kvzsDO8 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 8, 2022

В свою очередь президент Колумбии Иван Дуке пообещал «самым жестким образом» разобраться с террористами. Глава государства заявил, что к теракту причастны «социалистические и коммунистические диктатуры» — по всей видимости, подразумеваются власти Венесуэлы и Кубы.

«Террористическая группа ELN взяла на себя ответственность за нападение в городе Кали на колумбийскую полицию, она также взяла на себя ответственность за насилие, которое развязала несколько месяцев назад, пытаясь заблокировать развитие всей нации. Их заинтересованность во влиянии на избирательный процесс в 2022 году при поддержке социалистических и коммунистических диктатур очевидна. Колумбия никогда не склонится перед терроризмом, и наше правительство никогда не вознаградит террористов», — заявил президент.

Es claro su interés de incidir en el proceso electoral de este año con el apoyo de dictaduras socialistas y comunistas. Colombia no se doblega ni se doblegará jamás ante el terrorismo y nuestro gobierno jamás premiará a terroristas. (2/3) — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) January 8, 2022

Густаво Петро, лидер левой оппозиции в стране и кандидат в президенты, в этом вопросе проявил солидарность с Иваном Дуке, который представляет крайних правых.

«ELN хочет воспользоваться тем, что молодежь неприязненно относится к правительству из-за устроенной властями резни. Прошу молодежь нации не попадаться в эту ловушку. Не оружие, а урна для голосования может привести к переменам. Оружие только усугубляет проблемы», — прокомментировал теракт в своем Twitter кандидат в президенты.

El ELN quiere aprovechar el sentimiento de rechazo de la juventud hacia el gobierno por la masacre que desató



A la juventud popular le solicito no caer en esa trampa. No son las armas, son las urnas las que pueden producir el cambio



Las armas solo profundizan los problemas — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2022

9 января для обеспечения безопасности в Кали на улицы вывели 300 военнослужащих. Они будут патрулировать административный центр и дороги на въезде в город. Согласно заявлению командующего 3-й армейской бригады генерала Уильяма Прието, жители города и туристы «могут спать спокойно», колумбийские силовики гарантируют им безопасность.

А глава Министерства обороны Диего Молано объявил о награде в 1 миллиард песо (около 250 тыс. долларов) за информацию о Роло, главаре ELN, который может стоять за терактом. Части пострадавших назначена компенсация.

«После нападения на нашу полицию в Кали мы объявили:

- Награду в размере 1 миллиард песо за «Роло», вождя ELN.

- Количество солдат увеличено вдвое до 684.

- Присутствие ESMAD сохраняется в Пуэрто Рельена [место теракта]».

Tras atentado en Cali contra nuestra policía anunciamos:



- $1.000 millones de recompensa por alias el 'Rolo' cabecilla del Eln.

-$350 millones de recompensa por autores materiales.

- Se dobla la presencia de soldados a 684.

- Se mantiene presencia del Esmad en Puerto Rellena pic.twitter.com/0VKo3w3zFE — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) January 8, 2022

Одновременно министр заявил об усилении воздушного наблюдения за городом и о дальнейшем привлечении военных к патрулированию. Молано, разумеется, возложил на ELN ответственность за акты вандализма и столкновений с полицией во время общенациональной забастовки.

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Даже блокады дорог в департаменте Валье-дель-Каука, которую осуществляли забастовщики, по мнению министра, были делом рук ELN.

Не забыл Молано и про Венесуэлу, с территории которой ELN якобы планирует теракты в колумбийских городах.

Война ELN и FARC

Фоном для заявлений колумбийских властей стали боевые действия между ELN и разнообразными группировками радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), которые идут в департаментах на границе с Венесуэлой. 2 января в Арауке было обнаружено 27 трупов. Согласно заявлению колумбийской прокуратуры, все жертвы были убиты с небольшого расстояния выстрелом в затылок.

Власти полагают, что это жертвы казней. В настоящий момент основная версия — группировки делят между собой территории, на которых производится кокаин.

Некоторые эксперты из неправительственных фондов полагают, что для ELN критически важно сохранить под своим контролем буферное пространство между Венесуэлой и Колумбией. По их версии, ELN якобы выступает как вооруженные прокси «чавистов».

Предположительно, из-за успешных действий колумбийских войск ELN потеряла много командующих среднего звена, и это сильно ослабило группировку. Туда, где образовался вакуум власти, стремятся войти «10-й фронт» радикалов FARC и «Вторая Маркеталия». Причем ситуативными союзниками для радикалов могут выступить военизированные подразделения картеля «Клан дель Гольфо», так как ELN выбила их из приграничных департаментов.

«В этом районе страны действуют несколько криминальных структур. Мы говорим о ELN и «10-м фронте» радикалов FARC. У них спор по поводу территорий в этом месте. Столкновения идут между группировками радикалов FARC, между наркоторговцами и радикалами FARC, а также с ELN», — утверждает генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса.

"En esa zona del país operan varias estructuras criminales, estamos hablando del ELN, la disidencia Décima de las Farc. Tienen una disputa por territorios en ese lugar" y agregó que además: "Hay enfrentamientos entre disidencias, entre narcos y disidencias, y con ELN". — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 7, 2022

Он не исключил распространения боевых действий между военизированными группировками на другие департаменты страны — Касанаре и Северный Сантандер. Для усиления колумбийским войскам в департаменте Араука было придано дополнительно 2000 военнослужащих.

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Опасность вполне реальна: 6 января в городе Мани (департамент Касанаре) были убиты три человека. Виновными в их гибели считают инсургентов или криминал.

Masacre #02 ocurrida en 2022



???? *Fecha: 06/01/22*

???? *Lugar: Maní, Casanare*

???? *Nº de Víctimas: 3 personas* pic.twitter.com/1dgLhy0zSV — INDEPAZ (@Indepaz) January 7, 2022

Согласно отчету Ресурсного центра по анализу конфликтов (CERAC), за последние несколько месяцев ELN нарастила размах боевых действий. Каждый месяц боевики группировки вели по пять серьезных боевых столкновений в разных частях Колумбии. Это не только означает, что силы ELN крепнут — передел приграничных территорий может привести к полномасштабной войне в границах нескольких департаментов (Касанаре, Араука и Северный Сантандер). Если властям и армии Колумбии не удастся ее быстро подавить, она может распространиться на восточные регионы страны. И, кто знает, не приведет ли это к полномасштабному возобновлению боевой деятельности группировки, включая теракты в крупнейших городах страны — Медельине, Кали и других.

Война с ELN

Однако на прошлой неделе у колумбийских силовиков были и успехи. В муниципалитете Теорама (Северный Сантандер) 5 января в ходе спецоперации армии и полиции было захвачено 1,5 тонны кокаина. Была разрушена одна нарколаборатория и уничтожен подсобный склад с полуфабрикатами. По заявлению полиции, все это добро принадлежало «Фронту Героев Кататумбо» ELN. При этом в ходе операции колумбийские силовики потеряли четырех человек.

В том же департаменте 7 января колумбийская армия и полиция в ходе операции «Немезида» нашли несколько незаконных врезок в нефтепровод Каньо-Лимон — Ковеньяс госкорпорации Ecopetrol. Также были обнаружены три нелегальных нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих ELN. По официальным сообщениям полиции, их мощность составляла 59 тысяч баррелей нефти ежемесячно. Практически вся продукция предприятий тратилась на нужды группировки, однако около 30% сбывалось на рынке. Прибыль ELN от их функционирования составила 60 миллионов долларов.

В области нефтеперекачки ситуация для властей Колумбии складывается весьма неблагоприятно. Богота в настоящий момент физически не способна полностью контролировать свою трубопроводную инфраструктуру. А вооруженные группировки нашли для себя достаточно легкий источник дохода — он исключает необходимость вести боевые действия за территорию с конкурентами (радикалы FARC, наркобанды). Продукция нелегального производства пользуется успехом по обе стороны границы между Колумбией и Венесуэлой. Кроме прочего, это позволяет коррумпировать не только власти, но и завязать связи с широкой сетью торговых посредников. К ним власти будут присматриваться менее пристально, что позволит относительно безопасно отмывать средства, которые пойдут на финансирование действий группировки.

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