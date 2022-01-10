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Песков: ОДКБ должным образом отреагировала на неожиданные события в Казахстане

Политика
Песков: ОДКБ должным образом отреагировала на неожиданные события в Казахстане
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 10 января. События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что никто не ожидал такого развития событий в Казахстане в начале 2022 года. Песков заявил, что все произошедшее стало неожиданностью не только для России, но и для самой республики. При этом он подчеркнул, что ОДКБ благодаря слаженности действий и умелой координации смогла должным образом отреагировать на эти вызовы.

«Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее телеканал RT писал, что понизить градус напряженности в Казахстане удалось благодаря оперативной реакции ОДКБ и работе местных силовиков. Отметим, что миротворцам удалось предотвратить захват президентской резиденции.

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Все новости / Политика / Песков: ОДКБ должным образом отреагировала на неожиданные события в Казахстане
Казахстан россия песков одкб
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