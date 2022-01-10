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Россиянам рассказали о главных экономических трендах 2022 года

Экономика
Россиянам рассказали о главных экономических трендах 2022 года
pixabay.com  /  geralt

Копенгаген, 10 января. Глобальная экономика прошла через серьезный кризис в 2020 году, однако многие испытания ждут ее и в новом 2022 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогнозы Saxo Bank и Deutsche Bank.

Худший со времен Второй мировой войны кризис наблюдался в мире два года назад. Тогда значительно просели биржевые площадки и нефтяные рынки, а также тотально росла безработица.

Эксперты из датской кредитной организации Saxo Bank считают, что в текущем году могут также произойти шокирующие события. Одним из главных опасений специалисты называют повышение инфляции в Соединенных Штатах. К 2023 году она может подскочить до 15%, что случится первый раз с середины XX века.

Параллельно с этим могут идти процессы повышения заработной платы и рост дефицита рабочих рук. Также в банке говорят о вероятном конституционном кризисе в США после промежуточных выборов в местный сенат и Палату представителей.

«Зеленое» развитие Земли тоже находится под угрозой, так как слишком резкий разворот в сторону экологизации вскрыл множественные риски для экономики. Поэтому многие государства могут дать отсрочку светлому будущему без углеводородов — нефть и газ нужны для стабильности.

Аналитики допускают вероятность старта новой гонки вооружений, особенности в области развития гиперзвуковых технологий. В Deutsche Bank говорят о перспективах милитаризации космоса. Немецкие эксперты считают, что отсутствие грамотного регулирования этого пространства чревато появлением «Дикого Запада», где будут соревноваться США, Китай, Россия и Индия.

Основной тенденцией в макроэкономике будет сочетание высоких темпов экономического роста и постоянного повышения инфляции, для чего специалисты разработали особый термин «гроуфляция». Что касается РФ, то экономист Анатолий Тихонов ожидает сохранения роста продуктовой инфляции в стране.

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Все новости / Экономика / Россиянам рассказали о главных экономических трендах 2022 года
космос прогноз инфляция deutsche bank saxo bank сша и китай нефть и газ
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