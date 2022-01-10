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Лунный гороскоп на понедельник от журнала Elle, 10 января
Общество
Лунный гороскоп на понедельник от журнала Elle, 10 января
pixabay.com  / 

Лунный гороскоп издавна служил нашим предкам как один из самых удобных и точных инструментов планирования дел и начинаний. Журнал Elle и сегодня отмечает, что важно обращаться за помощью к естественному спутнику Земли, ведь Луна точно не планирует нас обманывать.

Сегодня в 12:00 Луна перешла в знак Тельца, а значит — время подумать о планах, связанных с новыми делами, покупками и сделками.

Сегодня очень насыщенный день, но рабочие процессы могут срываться из-за перепадов настроения. Чрезмерная радость может смениться резким понижением настроения или даже агрессией, так что старайтесь держать себя в руках и избегайте крайностей. В следующий вторник — 18 января нас ждет полнолуние.

Сегодня не стоит проводить никаких операций с деньгами. Не занимайте и не давайте никому в долг. Начинать новые дела также Луна не советует. Благоприятные энергии вернутся только к выходным, и тенденция роста будет в эти дни идеальна, тогда и дерзайте.

Отложите деловые поездки, лучше сядьте в кресло и помечтайте о путешествиях. Можете их распланировать. Пространство сейчас прекрасно вас слышит и в конце концов наградит вас за сердечность.

Найдите в своем рабочем графике место для решения личных, можно сказать, даже эгоистичных задач и попробуйте разместить в календаре маркеры движения к вашей мечте. Когда есть план и карта, действовать поэтапно намного проще.

Ограничивать себя в питании не нужно. Можете позволить себе съесть что-нибудь жирненькое, жареное и даже сладкое. Обменные процессы в организме происходят бодро, питайтесь интуитивно и не бойтесь съесть лишнее.

Со вторника по субботу — идеальное время для стрижки и любых косметологических процедур, но вот в понедельник, то есть сегодня, голову лучше не трогать.

Ночью можете попробовать практику осознанных сновидений. Засыпая, сформулируйте волнующий вас вопрос, и ответ придет во сне. Подсознание подскажет вам истинный путь при помощи образов.

Ранее сообщалось, каким был лунный день вчера 9 января.

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