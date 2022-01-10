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В Иркутске пенсионерка бесплатно ухаживает за детьми-инвалидами

Видео

Уже более 15 лет Нина Увакина помогает ребятам с особенностями развития адаптироваться к жизни, тратит время и силы на их воспитание. Под крылом у неравнодушной пенсионерки около 10 особенных детей одновременно.

Нина Ивакина живет в Иркутске. Своих собственных внуков у нее пока нет, но каждый ее подопечный непременно становится близким и дорогим сердцу. Однажды женщина поняла, что устала от обычной работы продавцом, и решила заниматься благотворительной деятельностью: помогать родителям воспитывать особенных детей.

«Я в киоске 10 лет отработала, на вокзале в старых киосках, и я понимаю: все, я устала. Я устала, мне хочется именно спать ночью, днем заниматься. И я встречаю в киоске вот эту вот мамочку этого мальчика Захара», — вспоминает Нина Увакина.

Так пенсионерка встретила своих первых клиентов, стала помогать матери с ее ребенком и быстро прикипела к новой работе.

«Мы разговорились, что вот все, ей нужна такая вот бабушка, которая может ребенка забирать. Я свободная, у меня дети взрослые, я одна. Я Захара маленького, малюсенького такого, я его как увидела, я говорю, я сразу полюбила его», — поделилась Увакина.

Затем появились и другие дети, с которыми женщина готова была делиться знаниями и опытом. Пенсионерка стала обучать ребят простейшим бытовым вещам: уборка или мытье посуды, приготовление пищи. Нина Увакина хотела стать няней еще в школе. Теперь в свои 68 лет она так или иначе занимается делом, о котором мечтала. Среди причин, которые побуждают пенсионерку совершать благие, добрые поступки, она выделяет простые, но сильные человеческие чувства.

«У меня любовь просто, нежность. Мне раньше, когда я говорила людям, что на самом деле у меня нежность, льется она из меня. Ну, я что сделаю, да? Мне очень приятно, это энергия любви, мурашки по телу. Она вот как-то плывет, эта энергия», — уверенно заявила женщина.

Своих подопечных Нина находит в адаптационных центрах, куда ходят заниматься дети с нарушениями развития. Помощи там всегда рады. И сейчас под крылом у женщины около 10 ребят одновременно.

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