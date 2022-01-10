Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном

Москва, 10 января. Российский президент Владимир Путин созвонился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Кремля.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры России и Таджикистана рассмотрели вопрос Афганистана, в частности ситуацию на таджикско-афганской границе. Путин и Рахмон в ходе телефонных переговоров также обсудили обстановку, сложившуюся в Казахстане, отметили в Кремле.

«Отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон проведут телефонные переговоры 10 января после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).