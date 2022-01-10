Песков опроверг слухи о о подготовке новых переговоров Путина и Байдена

Москва, 10 января. Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, никакой договоренности между национальными лидерами по поводу личной беседы после переговоров по гарантиям безопасности в Женеве нет. Как отметил Песков, сначала свою оценку должны дать непосредственно члены российской делегации в Женеве, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет. Время оценок наступит через несколько часов. Так или иначе, Рябков даст свою оценку по итогам. Пока еще не время оценивать», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков дал оценку позиции США по переговорам в формате Совета Россия — НАТО. Как отметил дипломат, официальный Вашингтон стремится протолкнуть на мировой арене повестку «российской агрессии», что неприемлемо для Кремля.