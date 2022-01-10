Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:11
14:09
Общество
Глава «ЖКХ Контроль» Бредец назвала недостаточное финансирование главной проблемой отрасли
14:08
Политика
Публицист Анпилогов: Боевиков для протестов в Казахстане могли готовить под Киевом и в Польше
14:07
Общество
В «ЖКХ Контроль» указали на отсутствие спланированной работы коммунальщиков в Петербурге
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
14:01
Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
14:00
Видео
Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере
13:59
Общество
Диетолог Соломатина заявила, что чрезмерное употребление мускатного ореха вредит здоровью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков опроверг слухи о о подготовке новых переговоров Путина и Байдена

Политика
Песков опроверг слухи о о подготовке новых переговоров Путина и Байдена
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 10 января. Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, никакой договоренности между национальными лидерами по поводу личной беседы после переговоров по гарантиям безопасности в Женеве нет. Как отметил Песков, сначала свою оценку должны дать непосредственно члены российской делегации в Женеве, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет. Время оценок наступит через несколько часов. Так или иначе, Рябков даст свою оценку по итогам. Пока еще не время оценивать», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков дал оценку позиции США по переговорам в формате Совета Россия — НАТО. Как отметил дипломат, официальный Вашингтон стремится протолкнуть на мировой арене повестку «российской агрессии», что неприемлемо для Кремля.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков опроверг слухи о о подготовке новых переговоров Путина и Байдена
путин россия сша песков кремль переговоры байден гарантии безопасности
Комментировать